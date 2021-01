Stop op kustbebouwing in verkiezingsprogramma: ‘Het is wel genoeg geweest’

Van stil strandpa­vil­joen terug naar drukte acute zorg Adrz

12 januari MIDDELBURG - Drukte in het ziekenhuis, stilte in de horeca. Jessica Vernooij-Nagel kent beide zijden van de coronacrisis. De 34-jarige Middelburgse runt met haar man drie strandpaviljoens aan de Walcherse kust, maar door corona is ze als verpleegkundige weer aan de slag gegaan op de acute zorg- en covidafdeling van het Adrz in Goes.