Stoere Mannen strijken neer in Zeeland

Initiatiefneemster in Zeeland is Jeanine Naerebout, programmamaker bij Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Eerder was zij een van de drijvende krachten achter Stichting Literaire Activiteiten Zeeland (SLAZ), die na dertig jaar besloten heeft het voor gezien te houden.

Als jongste bestuurslid van SLAZ is zij op zoek gegaan naar alternatieven. Bibliotheek Nijmegen introduceerde enkele jaren geleden met succes Stoere Mannen, Sterke Verhalen. Recent sloot de bibliotheek in Uden zich daarbij aan. Zeeland is nu de derde partner.

Marcel van Roosmalen

Beoogde gasten zijn vooral mensen die veel verhalen te vertellen hebben. Muziek speelt een daarbij belangrijke rol. De eerste Zeeuwse avond is op 24 februari in Kaffee ‘t Hof in Middelburg, met journalist, columnist en schrijver Marcel van Roosmaen en oud-voetballer en singer-songwriter Björn van der Doelen. Op 6 april is de eerste editie van Stoere Vrouwen, in Porgy en Bess in Terneuzen. Hoofdgast is zangeres Anneke van Giersbergen.