Stinkend postpakket dat leidde tot ontruiming Goese winkelstraat gaat toch niet retour afzender

Goes wil perceel van afgebrande Renault-garage graag zelf hebben: dat kost 1,9 miljoen euro

GOES - Goes gaat wellicht een zak geld op tafel zetten voor de aankoop van de afgebrande Renault-garage in de stad en de naastgelegen voormalige melkfabriek. Burgemeester en wethouders hebben er 1,9 miljoen euro voor over om in eigen hand te houden wat er op het perceel gaat gebeuren.

22 november