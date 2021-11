Stinkend pakketje zorgt voor ontruiming Goese winkelstraat

Het pakketje bevond zich bij een vestiging van Primera in het Goese winkelcentrum. Vanwege de penetrante geur - een combinatie van rotte uien en zweetsokken - werd de brandweer opgeroepen en de winkelstraat ontruimd. De brandweer heeft het pakket naar buiten gebracht en opengemaakt. Toen duidelijk was dat het om een stuk fruit ging is de straat weer vrijgegeven. Het is niet bekend voor wie de doerian bestemd was of waar die vandaan kwam.