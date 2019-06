Stine Jensen leidt jury Film by the Sea

Zeeuws Museum hoopt op rijksgeld

18:31 MIDDELBURG - Eén Zeeuws museum kan vanaf 2021 rekenen op rijksgeld. Het gaat in totaal om 1 miljoen euro, verspreid over vier jaar. Welk museum dat geld krijgt, is nog niet bekend. Het Zeeuws Museum heeft goede hoop daarvoor in aanmerking te komen.