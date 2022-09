Stilstaan op de snelweg bij een wolkbreuk? 'Absurd, echt absurd'

Duizend huizen erbij in amper drie jaar: ‘Middelburg moet achter­stand inhalen’

MIDDELBURG - Dik duizend woningen komen er de komende twee tot drie jaar bij in Middelburg. ,,Heel belangrijk is dit”, zegt wethouder Rutger Schonis van woningbouw. ,,We moeten een achterstand inhalen.”

