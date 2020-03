Stilligregeling gevraagd voor vissersvloot, en vis zo mogelijk naar Voedselbanken

Timmerman uit Goes zwaar gedupeerd na inbraak: ‘Alles met waarde is meegenomen’

16:44 GOES - Timmerman Rob Leijdekker uit Goes heeft er geen andere woorden voor: ‘Het is zwaar klote’. Inbrekers namen afgelopen weekend alles van waarde mee uit zijn bedrijfspand op bedrijventerrein De Poel in Goes. De schade loopt in de tienduizenden euro's.