Stille tocht voor vermoorde Vlissinger: ‘Laten we niet vergeten dat hij van zijn familie hield’

Ouderen worstelen met de Corona­Check-app: ‘Jammer, dan maar niet naar het restaurant’

22 september MIDDELBURG - Een kopje koffie drinken in een café of een bezoek aan het theater kan vanaf zaterdag alleen als je een coronabewijs hebt. Maar wat als je niet weet hoe je de CoronaCheck-app op je telefoon zet? Of als je geen smartphone of internet hebt? Veel ouderen worstelen ermee. ,,Ik voel me buitengesloten.”