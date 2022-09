Stille tocht voor doodgestoken Rainée (20) in Vlissingen

De tocht begint om 19.00 uur in de Van Hallstraat, bij het huis waar Rainée is opgegroeid. Vanaf die plek gaat de stoet via de boulevard naar het Bellamypark. Op de plek waar Rainée afgelopen donderdag overleed, houdt burgemeester Bas van den Tillaar een toespraak. Uitvaartondernemer Adrienne Klein spreekt de deelnemers namens de familie toe. Op de boulevard, ter hoogte van strandpaviljoen Pier 7, stopt de tocht even voor een moment van stilte. Daar worden ook twee duiven opgelaten.

De dood van de 20-jarige Rainée bracht bij veel mensen een schok teweeg. De familie is ‘intens verdrietig’ en hoopt met de stille tocht steun te vinden. Ze willen met de stille tocht bovendien een signaal afgeven tegen zinloos geweld. Ze vragen mensen spandoeken of andere uitingen tegen zinloos geweld mee te nemen naar de tocht. Deelnemers kunnen het best op de fiets of lopend naar de Van Hallstraat komen, vanwege de verwachte drukte.

Grote impact

Rainée werd afgelopen donderdagavond doodgestoken tijdens het Kickoff Festival in Vlissingen. De techniekstudent van mbo-school Scalda was daar om samen met vrienden het nieuwe studiejaar feestelijk in te luiden. Volgens ooggetuigen probeerde Rainée een ruzie te sussen. Hij werd even na half elf neergestoken en overleed nog geen uur later. Een 16-jarige Middelburger is aangehouden.

De steekpartij vond plaats op een vol Bellamypark. De gebeurtenissen hebben grote impact op studenten en docenten van University College Roosevelt, HZ en Scalda. In het gebouw van Scalda aan de Edisonweg in Vlissingen is een plek ingericht, waar studenten steun bij elkaar kunnen zoeken, en een condoléanceregister kunnen tekenen.

Rainée wordt vrijdag begraven

De HZ hield vrijdag een bijeenkomst voor docenten en studenten. Daar kwamen zo'n honderd mensen op af, zegt woordvoerder Esther Hokke. De hogeschool houdt dinsdag en woensdag inloopbijeenkomsten voor studenten die nog meer steun zoeken. ,,Bij studenten leven veel emoties. Vooral de studenten die een kring hebben gemaakt, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen, hebben het van heel nabij meegemaakt.”

Familie en vrienden kunnen vrijdagochtend afscheid nemen van Rainée in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Daarna vinden de afscheidsdienst en begrafenis in besloten kring plaats. De familie roept mensen op om na afloop samen te komen in de kantine van VC Vlissingen.