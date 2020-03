Stille dood van de telefooncel in Zeeland; alleen vandalen en wildplassers maakten er nog gebruik van

VIDEOEenzaam en verlaten stonden ze tot een paar jaar geleden nog in het straatbeeld. Maar niemand die nog naar ze omkeek, niemand die er tegen praatte. Alleen bij vandalen waren ze nog populair. Aan de kust hielden ze het nog wel even uit, stapte af en toe een verdwaalde toerist nog wel eens binnen. Of een wildplasser. Maar onlangs verdween de laatste telefooncel uit onze provincie. Het einde van een tijdperk.

Volledig scherm In bikini bellen vanuit de telefooncel in Renesse. © krantenbank Zeeland Bellen met een heimelijke liefde, stiekeme telefoontjes naar dubieuze ‘vrienden’ of gewoon even je ouders laten weten hoe kek de camping in Renesse is. Tientallen jaren was de telefooncel onmisbaar in de Zeeuwse samenleving. Het is bijna niet voor te stellen, maar in de jaren zeventig en tachtig vochten dorpen, steden en wijken om de komst van het belhokje. Hele gemeenteraadsvergaderingen werden er aan gewijd om tot de beste locatie te komen. Maar na de opkomst van het mobiel bellen begin deze eeuw verdwenen ze in razendsnel tempo. Vijf jaar geleden waren er nog negen werkende telefooncellen in Zeeland, nu zijn ook die opgedoekt. Ze leverden bijna niets meer op.

Middelburg krijgt eerste openbare telefooncel

De eerste openbare straattelefooncel wordt in 1931 in Amsterdam geplaatst. Daarna volgen snel meer steden. In 1934 komt bij de gemeente Middelburg een verzoek binnen van de PTT om op de Markt een telefooncel te plaatsen. Na een langdurige briefwisseling gaat Middelburg akkoord. Een jaar later, op 12 november 1935, wordt de cel in gebruik genomen.

In 1960 wordt in Zeeland de eerste telefoon geplaatst met vol-automatische apparatuur. Dat gebeurt in de Bloemenlaan in Vlissingen. Niet-verbruikt geld wordt voor het eerst teruggegeven. Wachten op gesprekken duurt vanaf dan ook een stuk korter.

