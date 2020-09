Stikstofruimte kopen of leasen? Het wordt mogelijk in Zeeland

Dolle dinsdag: warmste Prinsjes­dag ooit op komst, tempera­tuur gaat richting 30 graden

9 september VLISSINGEN - De komende dagen stijgen de temperaturen langzaam naar zomerse hoogten met dinsdag 15 september als uitschieter. Het kan dan in de regio plaatselijk zelfs 30 graden worden, meldt Weerplaza. Dat zou een record zijn. In Westdorpe en Wilhelminadorp tikt de thermometer naar verwachting de 28 graden aan. Ook in Vlissingen wordt het met 27 graden korte broekenweer.