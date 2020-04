Stikstofrel: Noord-Brabant lijkt op een hamsteraar die sorry zegt

video Deze Zeeuwse onderne­mers zijn blij dat ze op tijd hebben geïnves­teerd in een webwinkel

19:12 KLOETINGE - Ideaal is het niet. Met anderhalve meter ertussen wachten tot je bij de bakker aan de beurt bent. Sommige mensen durven zelfs niet meer naar de winkel te komen. Bakker Sjako Boer is blij dat hij op tijd heeft geïnvesteerd in een webwinkel, waar zijn klanten online kunnen bestellen. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. ,,We denken er zelfs aan om met Pasen ophaalpunten in te richten.”