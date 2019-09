‘Stikstof ook probleem voor marinierskazerne in Vlissingen’

Aantal Zeeuwse zorgstuden­ten stijgt spectacu­lair: ‘Zo'n extreme groei hadden we niet verwacht’

19:23 GOES - Het aantal Zeeuwse studenten dat kiest voor een opleiding in de zorg is flink gestegen. Scalda spreekt van een spectaculaire groei. HZ University of Applied Sciences heeft ook aanzienlijk meer aanmeldingen dan vorig jaar.