Stiefopa verdacht van seksueel misbruik kleindochter, justitie eist 2,5 jaar cel

De K. was niet bij de rechtszaak aanwezig, omdat hij lijdt aan epilepsie, zwakbegaafd is en de spanning van de zitting wel eens verkeerd voor hem zou kunnen uitpakken.

Die dag in februari, oma was naar de kaartclub, vertoefde het meisje samen met haar jongere broertje bij De K. Tijdens het tv-kijken betaste hij de borsten van het meisje en nam haar mee naar een andere kamer. Daar drong hij met zijn vingers bij haar naar binnen. Omdat ze dorst had gingen ze samen naar de keuken en herhaalde de ontucht zich. Het meisje wist naar buiten te vluchten en werd daar later door oma opgehaald.

Aangifte

In 2019 deed het meisje pas aangifte omdat ze destijds de familierelaties niet wilde verstoren. De K. werd aangehouden, zat twee weken vast en beriep zich op zijn zwijgrecht. Aan de oma bekende hij ‘iets gedaan te hebben’. De oma beriep zich op haar verschoningsrecht. De inmiddels jonge vrouw over haar stiefopa in haar slachtofferverklaring: ,,Ik had geen behoefte om betast te worden door een bejaarde. Je was een opa, maar je hebt nu een andere titel: verdachte. Wees daar maar trots op!’'. Volgens de dochter van De K. was hij seksverslaafd.