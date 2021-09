Stickers 1,5 meter verdwijnen van de stations, te beginnen in Vlissingen

Was het niet verstandiger nog even te wachten? Wat als de 1,5 metermaatregel weer terugkomt als het dit najaar fout gaat met de besmettingen? ,,Ik kan niet in een glazen bol kijken", reageert Leblanc. ,,In de buitenlucht zijn de maatregelen afgeschaft. Dus is het logisch de mededelingen nu weg te halen. In de trein zelf zijn mondkapjes nog steeds verplicht. Dat hoeven we niet met stickers aan te geven. Daar kan de conducteur op attenderen."