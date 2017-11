Sticker moet gebruik smartphone achter het stuur tegengaan

Afleiding in het verkeer door telefoons is steeds vaker de oorzaak van een verkeersongeval. Handheld bellen vergroot de kans op een ongeval twee keer en appen tijdens het rijden zelfs zes keer. ZLM is geschrokken van die cijfers. Om afleiding in het verkeer een halt toe te roepen, tekende ZLM het convenant 'veilig gebruik van smartfuncties in het verkeer'. Ruim 40 organisaties zijn bij dit convenant aangesloten, zoals onder meer de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de regionale Verkeersorganen.