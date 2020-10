Stichting Splinter: ‘arme gezinnen krijgen van gemeente te weinig informatie over regelingen’

De helft van de gemeenten wijst mensen actief op tegemoetkomingen waar ze recht op hebben. ,,Dat is geen goede score”, vindt Splinter. ,,Het is opmerkelijk, omdat gemeenten in 2015 in een armoedepact de intentie hebben uitgesproken om goed te communiceren naar mensen die in armoede leven”, zegt Frans van Kollem, voorzitter van Splinter. ,,De gemeenten zetten de informatie wel op hun website of in voorlichtingsfolders, maar ze gaan niet naar de mensen toe. En dat is wel nodig, want een groot deel van de mensen blijkt niet op de hoogte te zijn van regelingen.”