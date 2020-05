Stewards Rijkswaterstaat helpen weer op Zeeuwse sluizen

Waarom komen juist Zeeuwse gemeenten euro's tekort op de zorg?

16:58 MIDDELBURG - Per inwoner komen de Zeeuwse gemeenten jaarlijks 40 tot 80 euro tekort op de kosten voor zorg en inkomen. In Middelburg is dat zelfs 80 tot 120 euro. Het Overleg Zeeuwse Gemeenten (OZO) vermoedt dat dit aan de aard van Zeeland ligt. Er is een bureau ingeschakeld om dat uit te zoeken.