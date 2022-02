Stevige woorden in oproep aan het kabinet om tunnel eerder tolvrij te maken

Traditie­breuk of gewoon praktisch? Straô Burgh-Haamste­de is verzet en wordt hekkenslui­ter

BURGH-HAAMSTEDE - Elke straôdorp heeft zo zijn eigen gebruiken. Zo is het vaste prik dat de jaarlijkse paardenrit in Burgh-Haamstede zeven weken voor Pasen wordt verreden. Dit jaar wordt afgeweken van de traditie. Straô Burgh-Haamstede wordt nu gehouden op 26 maart, na Serooskerke dat altijd hekkensluiter is van de in totaal zes ritten.

10 februari