Stevig gesprek over uitlatingen Martin Bos, geen excuses

Publiek loopt massaal uit voor vlooien­markt in Zeelandhal­len; ‘Als je met de stroom meeloopt is het wel te doen’

GOES - Alsof er nooit corona is geweest, zo druk is het zaterdag op de Goese vlooienmarkt. De parkeerplaats is bijna vol en binnen is het schuifelen langs de kraampjes.

20 maart