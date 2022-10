Steve Hackett haalt in Bergen op Zoom zijn Guitar Award op: ‘Ik kom in een prachtige rij namen te staan’

column Marco Kamphuis Woesj!

Yassir wijst op het kanon op het Keizersbolwerk, waarmee je, onder het toeziend oog van Michiel de Ruyter, de Westerschelde onder vuur kunt nemen. Het kanon doet hem denken aan het vaderland dat hij ontvlucht is, het Arabische land waar zich een humanitaire ramp afspeelt en waar we toch bijna niets over horen, omdat het er te gevaarlijk voor journalisten is. Yassir doet alsof hij het kanon afvuurt, daarna veegt hij met een armbeweging de horizon schoon. ‘Woesj!’ Zo gaat dat bij hem thuis. Voor de zekerheid, opdat ik het goed begrijp, vuurt hij er – ‘Trrr’ – een mitrailleursalvo achteraan. Ik knik.

7:00