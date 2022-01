Steun de Zeeuwse cultuursector; neem een nieuw kapsel of doe aan Tai Chi

Zeeuwse musea hebben op diverse manieren geprotesteerd tegen de coronamaatregelen die de cultuursector hebben lamgelegd. Theater CCXL in Vlissingen opende als ‘kapsalon’, in musea in onder meer Sas van Gent, Middelburg en Axel werden allerlei bewegingslessen gegeven. Bennie Vermandel van industrieel Museum in Sas van Gent: ,,Het was een leuke dag, maar we kunnen niet wachten tot we weer normaal open kunnen.”