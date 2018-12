Middelburg profiteert van sluiting Boymans

19 december MIDDELBURG - Kunstmuseum Boymans van Beuningen in Rotterdam sluit per 1 januari 2019 de deuren. Er wordt zeven jaar lang verbouwd. Voor Zeeland levert de sluiting een meevaller op. De historische collectie uit de Rotterdamse museumbibliotheek wordt tijdens de verbouwing in Middelburg opgeslagen in het depot van ZB | Bibliotheek van Zeeland.