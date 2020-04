Sterke afname nieuwe ziekenhuisopnames in Zeeland

Sinds de uitbraak van de corona-epidemie zijn 124 Zeeuwen in het ziekenhuis opgenomen. Op 14 april lagen er nog 23 corona-patiënten in het Adrz in Goes, van wie 12 op de intensive care. Bij ZorgSaam lagen 8 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis in Terneuzen, waarvan 4 patiënten op IC. Er zijn 7 patiënten opgenomen op de Covid-afdeling in Oostburg. Dat waren in beide ziekenhuizen minder patiënten dan voor de paasdagen.