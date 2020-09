Sterftecijfer in Zeeuwse ziekenhuizen lager dan landelijk gemiddelde

Opmerkelij­ke coalitie tegen centrale op biomassa bij zwembad in Goes. ‘Begin er niet aan!’

24 september GOES - Het is een bijzondere gelegenheidscoalitie. SGP/CU, PvdA en GroenLinks in Goes trekken samen ten strijde tegen de komst van een biomassacentrale bij sport- en recreatiecentrum Omnium. ,,Dit moeten we de bewoners van de omliggende wijken niet aandoen.’’