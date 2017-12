Sterftecijfer ADRZ gedaald, dat van ZorgSaam is gestegen

Dat heeft het Centraal Bureau voor Statistiek berekend. De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) geeft niet het aantal overledenen aan. Wel zet het de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van patiëntkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, aandoening) werd verwacht. Is het sterftecijfer 100, dan betekent het dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het lager dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht.

Bij het ADRZ is het sterftecijfer in 2016 vastgesteld op 112. Dat is lager dan dat van het jaar ervoor (126). Dat is vooral te danken aan een betere registratie, verklaart het ADRZ. Het ziekenhuis heeft in 2015 en in de jaren ervoor niet goed genoeg geregistreerd. Dat leidde tot een te hoog cijfer dat niet in lijn is met de werkelijkheid, aldus het ADRZ. De cijfers tot en met het derde kwartaal 2017 zien er nog beter uit, stelt het ziekenhuis. Naar verwachting eindigt 2017 onder de 100.