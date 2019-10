Stenen tuin zonder ‘vuulte’ is lekker praktisch

Poll | interactieve kaartLEWEDORP - De woning van Thirza van der Does staat in de Lewedorpse Papaverstraat. Maar in haar tuintje geen papavers of ander onkruid: alleen een paar sprietjes bieslook in één van de drie grote bloempotten in de verder betegelde voortuin. ,,We werken allebei”, zegt Thirza bijna verontschuldigend. ,,Dan heb je geen tijd om te tuinieren.”