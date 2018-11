Stemmig Domburg levert de mooiste foto op

COLUMN MAAN LEO Winterpret

7:00 Sinds kort werk ik in een museum. Ik had daar een nogal romantisch beeld bij; ik zou genieten van de meest adembenemende kunst en daar ook nog voor betaald krijgen. De werkelijkheid is minder poëtisch. Mijn nieuwe baan brengt mij namelijk ook op meer prozaïsche plekken. Zo was ik deze week uit puur professionele overwegingen op de Margriet Winter Fair. Dat is een soort huishoudbeurs, maar dan dus van de Margriet. En in de winter.