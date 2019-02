Stemmen zonder hindernissen nog niet vanzelfsprekend

Reportage De ongelijke strijd van Borssele: ‘Straks wordt het hier een tweede Doel’

17 februari BORSSELE - ,,We willen geen Doel Twee worden.” De zorgen over de toekomst zijn groot in Borssele. De inwoners zien dat hun dorp in hoog tempo ingeklemd raakt tussen grootschalige elektriciteitsprojecten en industrie. We nemen een kijkje.