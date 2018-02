Stem op jouw favoriete naam voor de ontsnapte Schotse hooglanders

VVD springt in de bres voor LambWeston/Meijer

21:14 DEN HAAG - Aardappelverwerkende bedrijven als LambWeston/Meijer in Kruiningen hebben steeds meer te lijden onder zogenaamde antidumpingmaatregelen in het buitenland. Dat stelt de VVD in vragen aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.