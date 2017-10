Stem op de Grootste Middelburger Aller Tijden

verkiezingTien grensverleggers komen in aanmerking voor de titel Grootste Middelburger Aller Tijden. Zeven mannen en drie vrouwen die verder gingen waar anderen stopten. Die (daarmee) de weg plaveiden voor volgelingen en het leven zoals wij dat nu leiden, mede hebben mogelijk gemaakt. Maar: wie van hen is de grootste, belangrijkste, meest invloedrijke, meest bijzondere? Lees hun bijzondere levensverhalen en stem.

Isaac Beeckman was natuurkundige, ingenieur, meteoroloog. Hij stelde tegelijk met Sébastien Basson het concept van moleculen op en ontwikkelde los van deze het idee dat elke stof beschouwd kan worden als een samenstelling van deeltjes of atomen. Met dit concept was hij in staat verklaringen te geven voor bijvoorbeeld de getijden en de voortplanting van geluid. Beeckman heeft vele wetenschappers beïnvloed, waaronder René Descartes.

Samuel Coronel Senior zette zich als stadsgeneesheer in voor de verbetering van de gezondheid, leefomgeving en arbeidsomstandigheden van arbeiders.

Dirk Dronkers was als aannemer zijn tijd ver vooruit en ontwikkelde als eerste het plan voor de aanleg van de Zeeuwse spoorlijn.

Etty Hillesum hield oorlogsdagboeken bij en schreef brieven. Uit haar ideeën putten tegenwoordig veel mensen inspiratie. Haar nagelaten geschriften hebben geleid tot onderzoek en internationale publicaties. Daarnaast geeft haar werk inzicht in de anti-Joodse maatregelen die werden getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen en de deportaties en hoe deze zijn overgekomen op de Joodse bevolking zelf.

Predikant, wiskundige, natuurkundige, astronoom. Auteur van Tabulae motum coelestium, een verzameling astronomische tabellen die voorspellingen omtrent de posities van planeten bevatten.

Henriëtte van der Mey was de eerste vrouwelijke journalist in dienst van een dagblad in Nederland: de Middelburgsche Courant. Een feministe die zich inzette voor vrouwenkiesrecht, onderwijs aan vrouwen, wettelijke bescherming van vrouwenarbeid.

Balthasar de Moucheron (ca 1552 - ca 1630)

Balthasar de Moucheron was koopman en oprichter/medefinancier van de Veerse Compagnie, een voorcompagnie van de VOC. Hij initieerde een zoektocht naar een noordelijke route naar China.

Representeerde als Eerste Edele prins Willem V in het bestuur van het gewest Zeeland. Hij stimuleerde wetenschappelijk onderzoek en was oprichter van het eerste en enige natuurkundig genootschap voor dames in Europa.

Jacob Roggeveen, de ontdekker van Paaseiland, was geboren en getogen in Middelburg. Van 1693-1706 was hij er notaris te Middelburg.

Rachel Weijl-Snuijf was een van de eerste vrouwelijke artsen in Nederland en de eerste vrouwelijke arts op Walcheren. Met haar man, eveneens arts, woonde ze in Middelburg. Ze zette zich bijzonder in voor de kindergezondheid: Ze hield consultatiebureau en behandelde zieke kinderen aan huis.