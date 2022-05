Stem mee en bepaal wat dit jaar het mooiste bouwwerk van Zeeland is

Net als voorgaande jaren organiseert CBK Zeeland in samenwerking met de PZC de Zeeuwse architectuurprijs. Die bestaat uit twee onderdelen. Om te beginnen kiest een vakjury een eigen winnaar. De jury heeft deze week een shortlist van vijf projecten bekendgemaakt: Winkelcentrum Tref in Middelburg ( Vocus Architectuur), Nye-uus in Biggekerke (WTS Architecten), Bethlehemplein in Scharendijke (KuiperCompagnons), Villa V, Domburg (BNLA Architecten) en Aria Fase K in Goes (RoosRos Architecten).