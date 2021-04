Stel je voor: de flora en fauna in de Oosterschelde van dichtbij bekijken zonder nat te worden

Uit onderzoek blijkt dat drie van de vijf bezoekers van Zeeuwse stranden graag meer zouden willen weten van wat er onder water gebeurt. Het idee om met een gondel 30 mensen tegelijk vijf meter diep in de Oosterschelde te laten zakken, is dus een schot in de roos. ,,We hebben een Nationaal Park Oosterschelde", legt Korteweg uit. ,,Het allermooiste deel daarvan zit onder water. We praten er al heel lang over hoe je dat moois beleefbaar kunt maken voor mensen die niet duiken. Dat gebeurt nu nog met foto's en informatiepanelen."