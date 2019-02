Stekende Vlissinger krijgt cel en tbs

Meeste Halt-straf­fen op Schou­wen-Duiveland

19:25 VLISSINGEN - In totaal 538 Zeeuwse jongeren hebben vorig jaar een alternatieve straf uitgevoerd via Halt. Dat gebeurde vooral opvallend vaak op Schouwen-Duiveland: 81 keer. Afgezet tegen het aantal jongeren in de gemeente is dat zelfs nergens in Nederland zo hoog.