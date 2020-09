Stekelrogonderzoek biedt hoop voor verdwenen ‘reuzenmanta’ van de Noordzee

Nieuw bestuur voor Delta Ride

29 september GOES/TERNEUZEN - Het overkoepelend bestuur van de DELTA Ride for the Roses, waaronder de twee comités in Goes en Terneuzen vallen, krijgt nieuwe gezichten. Henk Remijnsen (60) uit Terneuzen, een bekende in het Zeeuwse wielrennen, volgt Ben de Reu op als voorzitter. Marjolein Gernler-van Westen wordt secretaris en Peter Boerjan wordt penningmeester.