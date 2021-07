Stefan redt ouderen uit huizen in overstroomd Valkenburg, ‘Hier oefen ik al meer dan 20 jaar voor’

Stefan Tack (33) uit Middelburg schrikt zich lam als in de nacht van woensdag op donderdag om een uur of één zijn mobiel gaat. Leo Wolterman aan de lijn; de voorman van de reddingsbrigade Middelburg. ,,Of ik á la minuut kan helpen in het overstroomde Limburg.” Nog met het slaap in zijn ogen overlegt hij in het holst van de nacht met zijn vrouw. Snel hakken ze de knoop door: gaan. Hij pakt zijn tas met spullen en rijdt naar het clubhuis waar de boten en het materieel ligt. ,,We wachten tot de ploeg compleet is, koppelen de boot aan en vertrekken.”