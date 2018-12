Stefan is blij en dankbaar dat hij nog steeds kan werken

Monnikenwerk Foto's herbergen in de basiliek

7:00 Alsof kerst en jaarwisseling harde deadlines zijn in het werk, voor sociale relaties en goede doelen. Iedereen lijkt bezopen druk. Ondertussen vragen kerstmarkten onze aandacht. Dit weekend kun je voor een pittoreske variant daarvan in Veere terecht, maar de meest indrukwekkende kerstmarkten lijken toch in Duitsland te vinden te zijn. In het Duitse Münster heb ik me eens op zo’n markt gewaagd.