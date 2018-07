Steense Jezus heeft weer twee handjes

Belgisch CASA neemt Zeeuwse filialen Xenos over

16:42 VLISSINGEN – Alle Xenosfilialen in Zeeland zijn overgenomen door de Belgische winkelketen CASA. Het Belgische CASA heeft 110 Nederlandse filialen gekocht. Zestig winkels zullen Xenos blijven heten. Bij de overname is in ieder geval afgesproken dat al het personeel in de winkels mag blijven werken. Dat was een voorwaarde bij de overname.