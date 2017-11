Steen- en boommarter veroveren Zeeland terug

In 2003 werd - na decennia afwezigheid - voor het eerst weer eens een steenmarter gesignaleerd in Zeeland. De steenmarter is een cultuurvolger, anders dan de boommarter, die de mensendrukte mijdt en zich in bossen en moerasbossen ophoudt. Met name waarnemingen van boommarters in de Zeeuwse bosgebieden stemmen Calle optimistisch. De bossen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, bij Clinge en Sint-Jansteen, zijn zeer geschikt voor het schuwe diertje. Vooralsnog gaat het om 'zwervers': verdwaalde exemplaren die Zeeland in komen vanaf België en Brabant, waar de marter al talrijker is.