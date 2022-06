Steekpartij na steekpartij in het AZC in Middelburg: ‘Er zitten er een paar bij die het verpesten voor de rest’

‘Steekpartij Laurens Stommesweg.’ Zodra deze melding in het alarmsysteem van de Zeeuwse hulpdiensten verschijnt, weten volgers voldoende: het is hommeles in het asielzoekerscentrum in Middelburg. Alleen komt de melding de laatste maanden wel heel vaak, soms meerdere malen per week.

AZC-manager Danny Deckers is de eerste om het toe te geven: ,,Sinds januari is het hier onrustig. Veel steekincidenten. Al wil dat niet altijd zeggen dat er altijd iemand is neergestoken. Zo was er eerder deze maand iemand die aan automutilatie deed, en iemand die de volgende dag een klein pleistertje had. Maar als diegene bebloed in het kantoor staat, wordt de ambulance erbij gehaald. En dan staat het alweer in alle media.”