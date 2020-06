Steekpartij in Goes, zes jongeren gearresteerd

Zanger Reginald Peene (54) overleden: Hij hoopte op veel mensen bij zijn uitvaart

14:50 WESTKAPELLE - Zanger en docent Reginald Peene (54) uit Westkapelle is zondagochtend overleden. Peene had slokdarmkanker en was al geruime tijd ziek. Vorige week praatte hij nog uitgebreid in deze krant over zijn ziekte en het naderende einde. Hij sprak de hoop uit nog enkele maanden te leven, zodat er tenminste zo veel mogelijk mensen op zijn uitvaart aanwezig kunnen zijn.