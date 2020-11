Steeds vaker ruzie over coronaregels. ‘Ik heb het recht mijn moeder te bezoeken’

Hoop is gevestigd op de provincie nu het rijk de knip dichthoudt voor de Grote Kerk in Goes

17:56 GOES - Het was even slikken toen het verzoek voor een rijkssubsidie van bijna twee miljoen euro werd afgewezen. Maar de mensen van de Grote Kerk in Goes zitten niet bij de pakken neer. ,,Uiteindelijk geeft het veel voldoening.’’