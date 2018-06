Steeds vaker agressie op Zeeuwse milieustraten vanwege weigeren vuilniszakken

TERNEUZEN - Boze of agressieve mensen. Medewerkers op milieustraten hebben er steeds vaker mee te maken sinds restafval niet meer in één zak mag worden gestort. De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) vraagt de gemeenten om hulp.

Dat zegt ZRD-directeur Paul Marinissen. ,,Alle medewerkers hebben al eens een training gehad om om te gaan met agressiviteit. Ze staan hun mannetje, maar er zijn wel een paar incidenten geweest de afgelopen tijd. Dat is niet fijn. De beheerders doen gewoon hun werk, en worden uitgescholden door iemand die zijn afval kwijt wil. We merken dat onze beheerders er wat zenuwachtig van worden en zo af en toe lastige klanten op zich af krijgen. Dus ik heb een beroep gedaan op alle gemeenten. Zij zijn onze aandeelhouders en het is hun beleid wat we uitvoeren. Zij moeten ons helpen." Die hulp komt er door herhaalde mededelingen in huis-aan-huis-bladen.

Marinissen denkt dat de agressiviteit vanzelf weer afneemt. Hij refereert aan Kapelle, waar in 2016 het afvalbeleid werd gewijzigd. ,,Drie maanden lang was er boosheid en onbegrip, daarna ebde dat weg. In januari 2017 hebben we hetzelfde meegemaakt op Tholen, waar het afval vanaf toen eens in de vier weken opgehaald werd. Dit jaar hebben we het meegemaakt in Hulst, Terneuzen en op Schouwen-Duiveland. We hopen nog steeds dat de nieuwe regels met een maand of drie doordringen."

Oogluikend