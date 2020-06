Steeds minder zeekreeften in de Zeeuwse Delta

Sinds het gebied stabiel zout water kreeg voelt de Europese zeekreeft zich thuis in het Zeeuwse water. Tegen het eind van de vorige eeuw zagen duikers er soms wel veertig, vaak ook enorm grote. Hoogtijdagen voor de kreeftenvissers, die massaal vergunningen kregen om op de schaaldieren te vissen. De vissers konden vrijwel dagelijks het water op om de volle fuiken te legen. Nu kunnen de vissers nog ongeveer twee keer per week hun (halfvolle) fuiken leeghalen en zijn hele grote kreeften al helemaal weinig te zien.

Intensieve visserij

Volgens natuurnieuwssite Nature Today en Stichting ANEMOON is de neerwaartse spiraal van lokale biodiversiteit onder andere te wijten aan de intensievere visserij. Doordat er ook massaal op schelpdieren gevist wordt, leven kreeften in een minder goed klimaat. Verder denkt de stichting dat het water in de Zeeuwse Delta te warm is; de zeekreeften leven het liefst in gebieden waar het water tussen twaalf en zestien graden is.