Steeds meer Zeeuwse uitzendkrachten en chauffeurs zitten zonder werk

De detailhandel, horeca, vervoer en logistiek komen door de coronamaatregelen steeds verder stil te liggen. Met als gevolg 714 nieuwe ww-uitkeringen. Een toename van 63 procent ten opzichte van februari. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe ww-uitkeringen 5 procent lager dan in februari 2019.