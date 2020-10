Steeds meer Zeeuwen slaan een balletje op de golfbaan: ‘Competitief en sociaal uitje’

‘Natuurlijk krijgt film De Slag om de Schelde een speciale première in Zeeland’

26 oktober VLISSINGEN - De speelfilm De Slag om de Schelde krijgt in december hoe dan ook een speciale première in Zeeland. ,,Natuurlijk, want de film gáát over Zeeland”, zegt producent Alain de Levita. ,,Wat we gaan doen, weten we nog niet. Maar dat er iets speciaals in Zeeland gebeurt, dat staat wel vast.”