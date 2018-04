Steeds meer Zeeuwen in nood zoeken luisterend oor

De toename komt deels door de groeiende wachtlijsten in de GGZ. ,,Maar ook bellen er steeds vaker mensen die eenzaam zijn, relatieproblemen hebben of in psychische nood zitten'', vertelt Dianne Riemens van de Zeeuwse afdeling. ,,We zijn er voor iedereen, 24 uur per dag, 365 dagen in een jaar. Maar de nood is hoog om alle diensten bezet te krijgen.''