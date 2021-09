Steeds meer Zeeuwen blijven noodgedwongen aangewezen op huur

Overlast bij sloop ‘Britannia-bun­ker’ zoveel mogelijk beperkt; Bunkerbe­houd blij met pantserdeu­ren

9 september VLISSINGEN - De sloop van een bunker uit de Tweede Wereldoorlog op het bouwterrein van Britannia in Vlissingen is donderdagmorgen begonnen. Over enkele weken is de weg vrij voor aanleg van een parkeerkelder onder het nieuwe hotel.