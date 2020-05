Steeds meer verkeer op pad in Zeeland

video Inger zag na maanden gehandicap­te Rosan weer: ‘Ik moest mijn eigen dochter ontlopen’

20:54 HEINKENSZAND - Dan lacht ze, dan weer huilt ze, dan wordt ze 's nachts wakker en schreeuwt om mama en papa. Rosan Ouwerkerk uit Heinkenszand is 27 jaar maar heeft het ontwikkelingsniveau van een peuter en kan niet praten. Leg dan maar eens uit waarom papa en mama al maanden niet meer op bezoek mogen komen vanwege een sluimerend virus dat rondwaart in de samenleving. ,,Ik moest de tas met ijsthee en chips voor haar aan het hek hangen, want ze mocht ons echt niet zien", vertelt moeder Inger.