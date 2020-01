Steeds meer mensen bezoeken Zeeuwse bioscoop

Bioscoop DaVinci in Goes zag het bezoekersaantal in het afgelopen jaar stijgen van 70.000 naar 81.000. Frozen 2 en The Lion King waren erg populair in Goes. Verder trokken Joker en Star Wars veel mensen. De bioscoop denkt dat het aanbod van juist deze films een grote bijdrage heeft geleverd aan het succesvolle jaar. Verder wordt de stijging toegeschreven aan betere marketing. In 2018 is de bioscoop daarmee meer en gerichter bezig geweest. Er is bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van sociale media.